شكرا لقرائتكم خبر عن دمشق 16 و مدريد 11.. درجات الحرارة في العواصم العربية والعالمية الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة للمدن العربية والعالمية لليوم الثلاثاء 15ديسمبر.

وتشير توقعات درجات الحرارة في الكويت و بغداد و مسقط 23 ، و الرياض و الدوحة 22 درجة مئوية نهاراً .

بينما تشير درجات الحرارة في كل من القدس وغزة إلى 14 ، 20 على التوالي .

وفي واشنطن العظمى 07 والصغرى 00 و بكين 01 ، 09- درجة مئوية .

والجدول التالي يوضح درجات الحرارة في الكثير من عواصم العالم العربية والعالمية .

المدينة العظمي الصغري المدينة العظمي الصغري مكه 32 21 أنقرة 11 02 المدينة 29 16 إسطنبول 13 08 الرياض 22 10 إسلام أباد 14 02 المنامة 24 20 نيودلهي 20 08 أبوظبي 27 17 جاكرتا 32 25 الدوحة 22 17 بكين 01 09- الكويت 23 14 كوالالمبور 31 24 دمشق 16 07 طوكيو 08 01- بيروت 19 14 أثينا 15 10 عمان 13 06 روما 14 04 القدس 14 07 باريس 09 05 غزة 20 10 مدريد 11 04 بغداد 23 13 برلين 08 06 مسقط 23 16 لندن 11 08 صنعاء 25 06 مونتريال 01- 09- الخرطوم 35 18 موسكو 04- 06- طرابلس 19 12 نيويورك 04 02- تونس 19 10 واشنطن 07 00 الجزائر 20 12 نواكشوط 28 17 الرباط 19 10 أديس أبابا 25 07