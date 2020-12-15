تعرف على خطط غلق شارع الهرم لإنشاء محطات الخط الرابع للمترو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365”، خطط وأماكن غلق شارع الهرم بمحافظة الجيزة والتى من المقرر أن تتم على فترات مختلفة وترتبط بأماكن إنشاء محطات الخط الرابع للمترو المرحلة الأولى. 1- تم غلق جزئي لطريق النصر لإنشاء محطات " ميدان الرماية - الأهرام ". 2- تم غلق كلي للاتجاه الأيمن لشارع الأهرام بداية من تقاطعه مع ميدان النصر حتى ما قبل تقاطعه مع محور المنصورية. 3- سيتم غلق للطريق أمام المتحف المصرى الكبير لإنشاء محطة مترو المتحف. 4- سيتم غلق شارع الهرم بداية من تقاطع محور المريوطية مع شارع الهرم وأمام مستشفى الهرم لإنشاء محطة مترو المريوطية. 5- سيتم غلق شارع الهرم في الجزء "ميدان المساحة وأمام سينما رادوبيس وومبى، لإنشاء محطة مترو المساحة. 6- سيتم غلق الشارع من ميدان.

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