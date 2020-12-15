شكرا لقرائتكم خبر عن طقس اليوم وغدا.. تقلبات جوية وانخفاض حاد بدرجات الحرارة وأمطار بهذه المناطق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد البلاد، حالة من حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية منتظر أن تستمر حتى الأربعاء 16 ديسمبر 2020، وينشر ”الخليج 365” توقعات حالة الطقس خلال ال 48 ساعة المقبلة، فترة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، كما يلى:



الثلاثاء 15 ديسمبر :

انخفاض آخر فى درجات الحرارة على معظم الأنحاء لتكون اقل من معدلاتها الطبيعية بقيم تتراوح من 2-3 درجات منوية .

أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية .

أمطار متوسطة على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة نشاط رياح ورمال مثارة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسيناء مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية .

اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط

الأربعاء 16 ديسمبر :

أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية .

أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الوجه البحرى ومدن القناة وشمال الصعيد ومناطق من جنوب سيناء .

- القاهرة الكبرى: