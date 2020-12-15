شكرا لقرائتكم خبر عن الحماية المدنية بالإسكندرية تسيطر على حريق الميناء بعد 7 ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت الحماية المدنية بالإسكندرية فى السيطرة على حريق مخزن روما بميناء الإسكندرية بعد 7 ساعات من نشوب النيران وإندلاعها دون إصابات.

وكان فريق من النيابة العامة برئاسة المستشار محمد لاشين، المحامي العام لنيابات غرب الإسكندرية، قد وصل إلى ميناء الإسكندرية، لمعاينة موقع الحريق الذي نشب داخل ميناء الإسكندرية، وذلك بناءً على تعليمات من النائب العام المستشار حماده الصاوى.

وقررت النيابة تشكيل فريق من نيابة غرب الإسكندرية، برئاسة المستشار عمر سليم، رئيس النيابة، للوقوف على أسباب الحريق الفعلية.

وكشفت المعاينة الأولية، أن النيران أدت إلى انهيار دورين من مبنى المخازن المكون من 5 طوابق، حيث تسببت الرياح وسوء الأحوال الجوية في صعوبة السيطرة على الحريق.

كما كشفت أن المخزن مخصص للبضائع التي لم يقم المستوردين بسداد الرسوم الجمركية الخاصة بها، وأن المخزن يضم منتجات تحتوي على مواد كحولية، خمور، وعطور، مما ساعد على إرتفاع ألسنة الهب واشتعال النيران بشكل سريع، ولا يزال رجال الحماية المدنية يواصلون جهودهم للسيطرة على الحريق ومنع وصوله إلى المباني المجاورة.

وأمرت النيابة بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة المبنى وتحديد أسباب الحريق، وانتداب المعمل الجنائي، للوقوف على أسباب الحريق، وتشكيل لجنة من مصلحة الجمارك ومصلحة الميناء لتحديد الخسائر الحقيقية، وعمل حصر للبضائع التي كانت موجودة داخل المخزن المحترق، وتقدير الخسائر الناتجة عن الحريق.

كما بدأ فريق النيابة مساء اليوم في الاستماع إلى أقوال أفراد الشرطة المكلفين بحراسة المبنى، والموظفين المسئولين عن المبنى الذين أفادوا بانتهاء عملهم في الثالثة عصرًا وأن المخزن كان مغلقًا وقت اندلاع الحريق.

وأمرت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة وتفريغها، وتواصل النيابة تحقيقاتها الموسعة للوصول إلى ملابسات الحادث.

وقال ميناء الإسكندرية، في بيان، إن حريقًا اندلع في الطابق الثاني بأحد المباني التابعة لمصلحة الجمارك "مخزن روما"، وأن المخزن مكون من أرضي وأربعة طوابق على مساحة 1300 م2 تقريبًا بالمنطقة الثانية بميناء الإسكندرية ومخزن به بضائع.

وأوضح البيان، أنه في تمام الساعة الرابعة تم وصول سيارات الحماية المدنية، وبدء التعامل مع الحريق، وتمت الاستعانة بسيارات الإطفاء التابعة للقوات البحرية ومحافظة الإسكندرية، ويتم حاليا التعامل مع الحريق بإجمالي 16 سيارة إطفاء.

كما تم إخلاء المنطقة المجاورة له نظرًا لتهالك المبنى، وقد حدث سقوط أجزاء من الدورين الثالث والرابع مع الإستمرار في مكافحة النيران والسيطرة عليها، ولا توجد خسائر بالأرواح أو المعدات، ولم تحدث أي انفجارات.