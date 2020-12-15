إعادة محاكمة متهم باقتحام قسم مدينة نصر.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تستأنف محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب محمد متولى وعماد الدرمللي، اليوم الثلاثاء، محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر".

وكانت النيابة العامة، وجهت للمتهمين وآخرين تم الحكم عليهم عدة جرائم منها التجمهر، واستعراض القوة، والتخريب، والإتلاف، ومقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح.