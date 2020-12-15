شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم لـ«المصري اليوم»: طلاب «أول ثانوي» بالإسكندرية يؤدون الامتحانات التدريبية بالمنزل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن جميع طلاب الصف الأول الثانوي بمحافظة الإسكندرية، سيؤدون الامتحانات التدريبية اليوم بالمنازل على أجهزة التابلت، نظرا لقرار تعطيل الدراسة بالمدارس نتيجة الطقس السيء.

وأوضح شوقي، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن الطلاب يستطيعون أداء الامتحانات اليوم بالمنازل بدون أي مشكلات، وهى مجرد تجربة ويستطيعون تأديتها بسلاسة من المنزل.

ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي اليوم الامتحانات التدريبية بدون درجات بمادتي اللغة العربية والأحياء، وذلك للتدريب على نمط الأسئلة الجديد وفقا لنظام التقويم المعدل ولاختبار الشبكات.