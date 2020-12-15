شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة فريد يتسلم عمله كمدير لمتحف آثار كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسلم الدكتور أسامة فريد، الاثنين، عمله الجديد مديرا عاما لمتحف آثار كفر الشيخ، وفور تسلمه عمله الجديد عقد اجتماعا مع أمناء المتحف، لوضع خطة عمل خلال الفترة المقبلة، وكذلك التعرف على الأمناء والإداريين والعاملين بالمتحف، والاستماع لمختلف وجهات النظر، ووضع استراتيجية عمل توافقية للنهوض بالمتحف.

وتجاوب الأمناء مع هذه المبادرة، وأعربوا عن رغبتهم الشديدة في التعاون مع القيادة الشابة الجديدة، وعزموا على الرقي بالمتحف وحسن معاملة الجمهور.