شكرا لقرائتكم خبر عن تعطل قطار في بنها لعدم وجود وقود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعطل قطار رقم 23 القادم من الإسكندرية متجها للقاهرة، عند منطقة عرب الرمل دائرة مركز بنها، لعدم وجود سولار بتنك القطار، ما أدى إلى توقفه.

ودفعت محطة قطارات بنها بالقليوبية بفنى ميكانيكى وكهربائى للقطار، لمعرفة ما إذا كان يوجد عطل بالقطار أم لا، وعندما تم التأكد من عدم وجود سولار بتنك القطار، تم على الفور دفع الإمداد من محطة بنها، وتزويد القطار بالوقود وتحرك على الفور.

وقال مصدر بمحطة قطار بنها إن حركة القطارات على خط القاهرة الإسكندرية تأثرت لمدة نصف ساعة فقط، حتى تم إمداد القطار بالوقود اللازم، وتحرك على الفور للقاهرة.