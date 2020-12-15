شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة المنوفية»: زيادة أسرّة مرضى كورونا بـ«صدر وحميات» منوف وسرس الليان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور فيصل محمود جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، مستشفيات صدر وحميات منوف وسرس الليان العام، ووجه بزيادة عدد الأسرة الداخلى المخصصة لمرضى الكرورنا وكذلك أسرة العناية المركزة بمستشفى حميات وصدر منوف ومستشفى سرس الليان.

وقرر جودة، تحويل رئيسة التمريض بمستشفى سرس الليان للتحقيق الفورى بالمديرية وذلك للإهمال في الإشراف وإحالة المتغيبين عن النوبتجية؛ وهم طبيب ومشرفة تمريض بالمستشفى إلى الشؤون القانونية، للتحقيق معهم، مؤكدا استمرار تكثيف المرور المسائى على جميع المستشفيات لتحقيق الانضباط ورفع مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمرضى.