شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يفتتح المكتبة العامة بعد تطويرها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أعمال تطوير مكتبة مصر العامة بمطروح، احتفالا بالعيد القومى للمحافظة .



تفقد محافظ مطروح أعمال التطوير بالأقسام المختلفة بالمكتبة ومنها متحف التراث البدوى وقاعة كبار الزوار والحضانة وقاعة اطلاع الطفل والكافتيريا ومعمل اللغات كما عدد من المعارض الفنية والتصويرية، بالإضافة إلى أفلام بالمكتبة، موجها بتنظيم رحلات لطلاب المدارس للمكتبة لتزويدهم بالمعلومات.

أكد شعيب أن أعمال تطوير مكتبة مصر العامة بمطروح يأتى لاستكمال مسيرتها وتفعيل دورها الثقافي، بما تثقله من معرفة للجميع لاكتساب المهارات والوعي لتكوين مواطن فاعل في المجتمع وكمنارة ثقافية تسع العديد من المجالات الأخرى التراثية والتعليمية والفكرية، التي تعمل بالتوازي مع مؤسسات المجتمع الأخرى كالمدرسة والجامعة والمسجد.