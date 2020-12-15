شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق تطوير العشوائيات يؤكد حصول الصعيد على الاهتمام الأكبر فى ملف التطوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس إيهاب حنفي، منسق صندوق تطوير العشوائيات، إن ملف تطوير العشوائيات الذى تعمل فيه الدولة المصرية يؤكد قدرة المصريين على هزيمة التحديات التي تواجه البلاد، مشيرًا إلى أن إنشاء الصندوق جاء بقرار جمهورى ويتبع رئاسة مجلس الوزراء.

وأضاف "حنفي"، فى حواره لبرنامج "المواجهة" مع الإعلامية ريهام السهلي، المذاع على فضائية إكستر نيوز، أنه جرى وضع خريطة قومية بتحديد المناطق غير الآمنة، والصندوق كان معنيا بتطوير هذه المناطق عبر 3 مراحل، موضحًا أنه يجرى العمل في المناطق غير الآمنة والمناطق غير المخططة والأسواق العشوائية، والمرحلة الثالثة تكون طويلة المدى لوقف منافذ العشوائيات وهو بعدم ظهور مناطق عشوائية جديدة.

وتابع، أن مؤسسات الدولة كلها تعمل على عدم ظهور مناطق عشوائية جديدة بإنشاء مصانع جديدة في الصعيد لتوفير فرص العمل، مؤكدًا أنه جرى العمل منذ عام 2008 وحتى عام 2014 بإجمالي 635 مليون جنيه لتطوير العشوائيات.