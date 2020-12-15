شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار تذاكر زيارة متحف السكة الحديد للمصريين والأجانب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يضم متحف السكة الحديد الكائن فى محطة مصر برمسيس بين جدرانه مجموعة كبيرة من النماذج والتى تحاكى تطوير النقل عبر العصور ويحتوى على أكثر من 700 نموذج ومجموعة من الوثائق والخرائط والبيانات الإحصائية.

وقامت السكة الحديد بإعادة فتح باب متحف السكة الحديد الموجود على رصيف رقم 1 بمحطة قطارات القاهرة برمسيس بعد غلقة منذ تطوير المتحف عام ٢٠١٥ وذلك إلى جانب الباب الرئيسى المتواجد بالساحة الرئيسية لمحطة القاهرة.

وتشمل أسعار تذاكر الدخول للمتحف خمسة جنيهات للمصريين وخمسين جنيها للأجانب ورسوم التصوير داخل المتحف بكاميرا شخصية بقيمة عشر جنيهات التذكرة.

وشيدت هيئة السكة الحديد المتحف على امتداد مبنى محطة مصر جهة بحرى وتم افتتاحه رسميا لاستقبال الزوار فى 15 يناير 1933 اثناء انعقاد مؤتمر النقل العربى فى مصر قبل تطويره بشكله الحالى فى ٢٠١١.