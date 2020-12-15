شكرا لقرائتكم خبر عن عادل حموده: اختلاف الأطباء حول لقاحات كورونا "مش رحمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب الصحفي عادل حمودة رئيس تحرير جريدة الفجر، إن بداية ظهور اللقاحات على مستوى العالم هو حادث مفرح ويبعث على الامل وذلك بعد ظهور ماجريت كنعان أول امرأة بريطانية حصلت على الفاكسين.

وأضاف حمودة “خلال مداخلة عبرخاصية سكايب في برنامج من مصر المذاع على قناة cbcوالذى يقدمه الإعلامي عمر خليل، أن هناك 120 لقاح مازال بعضهم فى مرحلة التجارب، مشيرًا إلى أن الجائحة تسببت في فصل العالم عن بعضه.

وتابع حموده قائلا ان مواقع التواصل الاجتماعي تعمل على نشر الشائعات والتشكيك حول اللقاحات بالإضافة أن هناك كذالك تناقض بين الأطباء حول هذا الامر، مشيرا إلى أن "اختلافهم مش رحمه".

وواصل حمودة قائلا، إن العالم يتسابق للحصول على اللقاح ولا يجب أن يكون هناك حالة أنانية بين دول العالم بل يجب أن يحدث تضامن وتآلف بين دول العالم، مؤكدا على أن "هناك حالة من حالات التفاؤل بعد ظهور اللقاح والإنسانية استردت مشاعرها.