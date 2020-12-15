شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تنفذ حملات تطهير للشوارع فى 21 حيا ومدينة.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنفذ أجهزة محافظة الجيزة، اليوم، أكبر حملة تطهير وتعقيم بكافة قطاعات المحافظة يشترك فيها "الأحياء والمراكز والمدن، وهيئة النظافة ومديريات الطب البيطرى والزراعة وسوق الجملة والمنطقة الصناعية، ضمن الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة أن الحملات تقام فى الفترة من يوم 15 وحتى يوم 27 من الشهر الحالى وسوف يتم تجديدها دورياً وستكون على مرحلتن لضمان وصولها لكافة قطاعات المحافظة حيث تشمل المرحلة الأولى أحياء العمرانية، شمال الجيزة، بولاق الدكرور، الهرم، الوراق والمرحلة الثانية بأحياء العجوزة، الدقى، الطالبية، جنوب، المنطقة الصناعية بالإضافة إلى مراكز ومدن منشأة القناطر، أوسيم، كرداسة، أبو النمرس، الحوامدية، البدرشين، العياط، الصف، أطفيح، الواحات البحرية.

وأشار المحافظ، إلى أن المنشآت التى سيتم تطهيرها ستشمل المنشآت الحكومية والشوارع الرئيسية والحيوية وعدداً من الشوارع الفرعية ومراكز الشباب والأندية ومكاتب الطب البيطرى ومحطات المياه والصرف والكهرباء والأسواق وأسواق المواشيى والكنائس والأديرة والمساجد ودور المناسبات والمواقف ووسائل النقل الجماعى ودور الأيتام والمسنين والبنوك ومكاتب البريد والسنترالات والمحاكم ومحطات مترو الأنفاق والقطارات ومحطات السكك الحديدية والاماكن السكنية التى بها حالات اصابه بفيروس كورونا.

وكلف محافظ الجيزة الاجهزة التنفيذية بالمحافظة بالاصطفاف اليومى لجميع معدات التطهير ونشر فرق التطهير والتعقيم بكافة المناطق التى تم تحديدها بالإضافة إلى إعطاء الأولوية للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين وكأجراء احترازى لمواجهة فيروس كورونا.