وزيرة التضامن تبحث حوكمة الربط الشبكي مع "المالية" وهيئة التأمين الصحي

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

عقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الاثنين، اجتماعًا لبحث سبل حوكمة الربط الشبكي وتبادل المعلومات بشكل مشترك مع هيئة التأمين الصحي الشامل ووزارة المالية، بحضور الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية، ومي فريد معاون وزير المالية، وعدد من المسئولين في الوزارة، بالاضافة إلى المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وعدد من المسئولين بالهيئة.

واستهدف الاجتماع بحث وضع معايير لتنقية قواعد بيانات غير القادرين وإضافة عدد من الفئات المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" والأسر الأكثر احتياجًا وذوي الإعاقة وقاطني مؤسسات الرعاية لمنظومة التأمين الصحي، في إطار خطوات الدولة للتوسع في برنامج التأمين الصحي الشامل، وتحقيق الرقمنة وتأسيس قواعد بيانات شاملة.

وأكدت القباج أن الربط الشبكي يهدف لإرسال كافة بيانات الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" والأسر الفقيرة والأولى بالرعاية المستهدف تغطيتها، تحت مظلة التأمين الصحي بهدف تحقيق الاستفادة القصوى لهم.

كما أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تضع معاييرًا لتنقية البيانات المرسلة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي لتلافي ازدواجية التكلفة، وللتحقق من شمول الأولى بالرعاية بهدف ترشيد موارد الدعم المخصصة للتأمين الصحي.

وأشارت القباج إلى أهمية البعد التنموي والاجتماعي للتأمين الصحي الشامل، والذي يساهم في خدمات الحماية الاجتماعية المقدمة للمستفيدين من برامج الوزارة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية الاستثمار في صحة المواطنين.

وتطرق الاجتماع كذلك إلى الرائدات الريفيات باعتبارهن أحد أهم العناصر الفاعلة في تقديم برامج ومبادرات وزارة التضامن الاجتماعي، حيث طالبت الوزيرة بضرورة إضافة الرائدات اللاتي تنطبق عليهن الشروط، وفقًا لقواعد البيانات لمنظومة التأمين الصحي الشامل.