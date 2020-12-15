شكرا لقرائتكم خبر عن «التراس » يستقبل وفد «أكاديمية ناصر»: متميزون فى تخصصات متنوعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، عن ترحيبه بزيارة وفد أكاديمية ناصر العسكرية العليا، مثمنًا الدور المهم الذى تقوم به الأكاديمية فى تأهيل وتنمية ورفع قدرات الدارسين بها وإكسابهم العديد من المهارات بهدف إعداد خريجين على مستوى عال من الكفاءة والتميز فى تخصصات متنوعة ومختلفة، مشيدًا فى الوقت نفسه بقوة العلاقات التى تربط المؤسستين.

وأشاد «التراس» خلال زيارة وفد من الأكاديمية للهيئة بدور الأكاديمية الفعال فى مجال إعداد وتأهيل كوادر متميزة سواء من قادة وضباط القوات المسلحة والعاملين المدنيين بالدولة لشغل الوظائف العليا على المستوى الوطنى أو الوافدين من الدول العربية والإفريقية فى مختلف العلوم العسكرية والاستراتيجية والسياسية والاجتماعية.

وفتح المهندس عبدالرحمن عبدالعظيم عثمان، مدير عام الهيئة العربية للتصنيع، حوارًا مفتوحًا مع الدراسين بأكاديمية ناصر، حيث أشار إلى أن «العربية للتصنيع» تعد إحدى قلاع الصناعة بفضل جهود أبنائها على مدار الأجيال، مشيرا إلى تاريخ تأسيس الهيئة ودورها القومى كإحدى نتائج انتصارات حرب أكتوبر ودورها فى تلبية احتياجات العرب والأفارقة من الصناعات الدفاعية والمدنية، فضلا عن خطتها لتدريب الكوادر البشرية وتعميق التصنيع المحلى ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة بالشراكة مع كبريات الشركات العالمية فى العديد من مجالات الصناعة، ومنها الصناعات الدفاعية والعربات المدرعة ومجالات الطاقة المتجددة والاتصالات والإلكترونيات والتابلت والتحول الرقمى والصناعات الطبية ومحطات تنقية مياه الشرب والصرف الصحى ومشروعات النقل الكهربائى الذكى والسكك الحديدية والسيارات واللمبات الليد ومجال ترشيد المياه والطاقة والأثاث المكتبى.. وغيرها من مجالات التنمية الشاملة.

وخلال تفقد معرض منتجات الهيئة العربية للتصنيع، أبدى وفد أكاديمية ناصر إعجابهم بمنتجات الهيئة المتنوعة وقدراتها التصنيعية لتطوير التكنولوجيا بأساليب علمية لتحقيق أعلى نسب التصنيع المحلى ونقل وتوطين التكنولوجيا بالتعاون مع الخبرات الدولية.