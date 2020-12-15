شكرا لقرائتكم خبر عن 5 طوابق وبضائع مهملة.. تفاصيل حريق مخزن في ميناء الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشحات الغتوري، رئيس الإدارية المركزية بالجمارك، إن المخزن الذي شهد حريقا بميناء الإسكندرية مكون من 5 طوابق.

وتابع «الغتوري»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «ظهر دخان بالمخزن في الساعة 3:30 مساء، ولم تتمكن سيارات الإطفاء في البداية من السيطرة عليه»، مشيرا إلى انهيار نصف المبنى، مع عدم وجود خسائر بشرية.

أضاف: «المخزن كان يضم بضائع مهملة أغلبها منتهية الصلاحية، عبارة عن بطاطين وسجائر وقطع غيار سيارات وكاوتش»، مؤكدا إخلاء الموانئ من المواد الخطرة والألعاب النارية خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن الحريق نشب في البداية بالطابق الثاني العلوي بالمخزن، لافتا إلى أن الهيئة العامة للخدمات الحكومية هي المسؤولة عن إدارة بيع البضائع الموجودة في الموانئ عبر مزاد علني.

وأردف «المخزن قديم جدا، وكان يشهد عملية تطوير منذ 7 شهور لتنفيذ التطوير الذاتي»، مشيرا إلى أن نتائج التحقيقات ستكشف عن أسباب الحريق.

وأشار إلى أن المخزن يضم البضائع التي تضبط في السلوم وسيوة والموانئ.