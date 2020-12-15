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شكرا لقرائتكم خبر عن «المحامين» تعلق حضور جلسات المحاكم جنوب القليوبية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصدر مجلس نقابة المحامين جنوب القليوبية، قرارا بتعليق الحضور أمام الدوائر الجزئية بالمحاكم التابعة لها من الثلاثاء، بسبب ما وصفه بسوء معاملة أحد رؤساء الدوائر بمحكمة شبرا الخيمة، وذلك بعد الرجوع إلى الجمعية العمومية.
وقال المجلس، في بيان صحفي، إن القرار جاء بسبب سوء معاملة رئيس أحد الدوائر مدني جزئي لبعض المحامين أثناء حضورهم الجلسات، وتحرير مذكرات ضدهم على خلاف الحقيقة، بحسب البيان، منها مذكرة ضد أحد المحامين لعدم ارتدائه الكمامة.
وأشار البيان إلى أن إمام الصديق، أمين عام النقابة، حاول التدخل لحل الأزمة وإبداء أسباب امتناع المحامين عن الحضور أمام رئيس الدائرة، لكن رد فعل القاضى كان مفاجأة، إذ قام بتحرير مذكرة ضده تتضمن إخلاله بنظام الجلسة.
ولفت البيان إلى أن أعضاء المجلس عقدوا اجتماعا مع رئيس محكمة شبرا الخيمة، وأطلعوه على ما جرى ووعد بحل الأزمة وحل مشكلة المذكرات التي حررها القاضى ضد المحامين، لكن لم تتخذ أي إجراءات تنفيذية فى هذا الشأن حتى الآن، وهو ما أدى إلى إعلان تعليق الحضور بالدوائر.
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