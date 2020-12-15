شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تكشف لطلاب الثانوى آلية التعامل مع المشكلات التقنية أثناء الامتحان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إرشادات دخول الامتحان التدريبى لطلاب الصف الأول الثانوى العام الذى يعقد اليوم الثلاثاء 15 ديسمبر الجارى، موضحة أنه يجب على الطالب التأكد من تحديث جهاز التابلت، مع ضرورة التواصل مع الدعم الفنى بشركة سامسونج على رقم "16580" ثم يختار رقم 9 فى حالة وجود أى مشكلة تتعلق بجهاز التابلت فقط.

وأوضحت الوزارة أنه على الطلاب ضرورة التأكد من اتصال التابلت بشبكة الانترنت باستخدام الواى فاى أو الشريحة من خلال الموقع المخصص، مع الحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور من خلال الإيميل المدرسى.

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطوات دخول الامتحان الإلكترونى التجريبى لطلاب الصف الأول الثانوى الذى ينطلق 15 ديسمبر الجارى، موضحة أن أولى خطوات دخول الامتحان تبدأ بتسجيل دخول الطالب على منصة الامتحان ويضغط على أيقونة الاختبار فى الشاشة الرئيسية للتابلت ثم يدخل اسم المستخدم وكلمة السر الخاص بكل طالب ثم يضغط على تسجيل الدخول.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم: يتم إدخال كود الامتحان " الجلسة" بحرص ويجب على الطالب الأخذ فى الاعتبار أن هذا الكود مكون من 9 أرقام على أن يتم إدخال كود الجلسة فى ميعاد بدء الامتحان وليس قبل موعد انطلاق الاختبار، مشيرة إلى أنه بعد إدخال كود الامتحان بشكل صحيح يضغط الطالب على أيقونة "بداية" عندها ينطلق الامتحان ويبدأ الطالب فى الإجابة عن الأسئلة.