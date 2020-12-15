شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر فى تونس يؤكد ظهور نتائج مسحة كورونا لبعثة منتخب الشباب غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال إيهاب فهمى سفير مصر في تونس، إن السفارة لم تتوقف مطلقا عن تقديم الدعم الكامل لمنتخب الشباب منذ بداية وصولهم إلى الأراضي التونسية، ونوفر معمل تحاليل للاطمئنان على بعثة المنتخب الوطني للشباب، مؤكدا أن نتائج مسحة فيروس كورونا لبعثة المنتخب الوطني للشباب ستظهر غدا. وتابع فهمى، خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع على قناة cbc والذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، أن بعثة المنتخب الوطني للشباب بخير، والكابتن ربيع ياسين يتمتع بصحة جيدة، وهناك حفاوة كبيرة من الجانب التونسى ببعثة المنتخب الوطنى للشباب.

من جانب آخر، كان الدكتور جمال محمد علي، نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، قال إن كل لاعبي المنتخب المصري للشباب في حالة صحية جيدة ولم تظهر عليهم أي أعراض رغم إيجابية بعض المسحات، موضحًا أن لوائح الاتحاد الأفريقي تطلب عمل مسحات فيروس كورونا قبل المباراة بـ48 ساعة. وأضاف علي، أن كابتن ربيع ياسين طلب السفر إلى تونس قبل المباراة لدراسة الجوانب الفنية، مشيرًا إلى أن صحة اللاعبين أهم من الفوز أو المشاركة.

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