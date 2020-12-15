شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر فى تونس يؤكد ظهور نتائج مسحة كورونا لبعثة منتخب الشباب غدا والان مع تفاصيل الخبر
وتابع فهمى، خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع على قناة cbc والذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، أن بعثة المنتخب الوطني للشباب بخير، والكابتن ربيع ياسين يتمتع بصحة جيدة، وهناك حفاوة كبيرة من الجانب التونسى ببعثة المنتخب الوطنى للشباب.
وأضاف علي، أن كابتن ربيع ياسين طلب السفر إلى تونس قبل المباراة لدراسة الجوانب الفنية، مشيرًا إلى أن صحة اللاعبين أهم من الفوز أو المشاركة.
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