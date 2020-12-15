شكرا لقرائتكم خبر عن مصرى عثر على 3 آلاف دينار فى الكويت: "نصابين كتير كلمونى علشان ياخدوا الفلوس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - روى تامر محروس، الشاب المصرى الذى عثر على 3 آلاف دينار فى الكويت وأعاد المبلغ لصاحبه، تفاصيل الواقعة، قائلا: "كنت فى طريقى إلى السفارة المصرية فى الكويت، ووجدت المبلغ وكان أكثر من 3 آلاف دينار ويعادل 200 ألف جنيه مصرى".

وأضاف محروس، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن الكثير من الأشخاص هاتفوه للحصول على المبلع، مدعين ملكيتهم للأموال، ولكن جرت إعادة الأموال لصحابها بعد نشر الفيديو الذى انتشر بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعى، مبينا: "رجعت الفلوس لصاحبها بعد ساعتين من نشر الفيديو، وصاحب المال كان مصريا وسعد كثيرا باستعادته".

وكان محروس كشف لصحيفة "الأنباء" الكويتية، أنه عثر على المبلغ داخل حقيبة في منطقة السلام لدى خروجه من المدرسة وذهابه لمقر القنصلية المصرية للاستفسار عن تمديد جواز سفره، وأن سبب إعلانه عن المبلغ هو أنه أبلغ المتواجدين فى محيط المكان عما إن كان أحدهم فقد حقيبة بها مال، ولكن لم يكن هناك استجابة قبل نشره الفيديو الذى كان سببا فى إعادة الأموال لصاحبها.