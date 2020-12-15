أكرم القصاص: نظرية المؤامرة ليست مجرد اختراع.. وكورونا أول وباء معلوماتى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب أكرم القصاص، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة ”الخليج 365”، إن الصين بدأت أبحاثا مبكرة لاكتشاف لقاح فيروس كورونا، كما أن هناك لقاحا روسيا وأمريكيا، حيث إن فكرة التنافس بين الدول واردة على إنتاج لقاح كورونا.
وأضاف الكاتب أكرم القصاص، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الإثنين، أن نظرية المؤامرة ليست مجرد اختراع للشعوب، وهناك اثنين من علماء الذكاء الاصطناعي نشرا بحثًا يقولان فيه أن فيروس كورونا أول وباء معلوماتى.
وأوضح أن هناك أشخاصا في أفريقيا فقدوا عددا من لقاحات الأنفلونزا العادية، مما تسبب في موت العديد، مشيرا إلى أن هناك 60% من الأشخاص لن يأخذوا لقاح كورونا قبل أن يروا نتائجه على أرض الواقع، حيث إن العديد من شركات الدواء تنفق على مستحضرات التجميل والأدوية المزمنة، ولكن العلم في النهاية ليس لديه مصالح شخصية، وتكون آرائه مبنية على أبحاث موثوقة.
فيما قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إنه لدينا 80 لقاح محتمل، منهم 47 لقاح دخلوا في التجارب على البشر، بالإضافة إلى أن الشركات الخاصة التي تعمل على إنتاج اللقاح تهدف للربح.
وأضاف الدكتور إسلام عنان، خلال لقائه، أن الدول الغنية مصممة على 70% من اللقاح لمواطنيها، منوها بأن فيروس كورونا يتحور باستمرار، وهناك دراسات تتم على خصائص الفيروس.
وأشار إلى أن فكرة التشكيك في لقاح فيروس كورونا هو خطر كبير للمصابين بالفيروس، لافتاً إلى أن فيروس كورونا أقرب للانفلونزا، ولذلك يتطلب لقاح جديد، حيث أن التسلسل الجيني للفيروس هو مزيج من الانفلونزا والكورونا، موضحا أن العالم متخوف من فيروس كورونا لأننا حتى الآن لم نستطع السيطرة عليه.
فيما قال الدكتور محمد عز العرب، أستاذ الباطنة، إن إتاحة اللقاحات سوف تأخذ وقت، لذلك لابد تطبيق الإجراءات الاحترازية بطريقة سليمة، وهناك دور هام لوزارة الصحة للمحليات، بالإضافة إلى التباعد الاجتماعي وغسيل اليدين بشكل مستمر.
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