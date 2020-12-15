شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص: نظرية المؤامرة ليست مجرد اختراع.. وكورونا أول وباء معلوماتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب أكرم القصاص، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة ”الخليج 365”، إن الصين بدأت أبحاثا مبكرة لاكتشاف لقاح فيروس كورونا، كما أن هناك لقاحا روسيا وأمريكيا، حيث إن فكرة التنافس بين الدول واردة على إنتاج لقاح كورونا.

وأضاف الكاتب أكرم القصاص، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الإثنين، أن نظرية المؤامرة ليست مجرد اختراع للشعوب، وهناك اثنين من علماء الذكاء الاصطناعي نشرا بحثًا يقولان فيه أن فيروس كورونا أول وباء معلوماتى.

وأوضح أن هناك أشخاصا في أفريقيا فقدوا عددا من لقاحات الأنفلونزا العادية، مما تسبب في موت العديد، مشيرا إلى أن هناك 60% من الأشخاص لن يأخذوا لقاح كورونا قبل أن يروا نتائجه على أرض الواقع، حيث إن العديد من شركات الدواء تنفق على مستحضرات التجميل والأدوية المزمنة، ولكن العلم في النهاية ليس لديه مصالح شخصية، وتكون آرائه مبنية على أبحاث موثوقة.