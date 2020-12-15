أستاذ باطنة: قواعد صارمة تطبق على إنتاج لقاحات كورونا قبل الموافقة النهائية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد عز العرب، أستاذ الباطنة، إن عالم ما قبل كورونا مختلف تفصيلا وإجمالا عما بعد كورونا، لافتاً إلى أن عدالة توزيع اللقاح بين دول العالم شىء إنسانى.

وأضاف الدكتور محمد عز العرب، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الإثنين، أن فيروس كورونا سيستمر وقتا أطول، ولا أحد يعلم حتى الآن متى ينتهي، كما أن نسبة الإصابات والوفيات بفيروس كورونا كبيرة جدا، بالإضافة إلى أنها أثرت بشكل سلبي على اقتصاد الدول.

وأوضح أن هناك قواعد صارمة تطبق على إنتاج لقاحات كورونا قبل الموافقة النهائية عليها، ويتم النظر لكل لقاح على حدة حسب درجة أمانة وفاعليته، لافتاً إلى أنه أثناء التجارب الإكلينيكية يكون هناك رصد للآثار الجانبية حسب النتائج الأولية للقاح.

وتابع: أنه لم تحدث حتى الآن آثار جانبية شديدة أو متوسطة خلال تناول اللقاح الصينى، وأنه سيجرى تبليغ إدارة اليقظة الدوائية للإطلاع الدائم على لقاحات كورونا، وأنه لا يوجد ضمانات لعودة فيروس كورونا مرة أخرى بعد تناول اللقاح.