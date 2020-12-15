شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس فريق التدخل السريع بالتضامن: عطف المواطنين الزائد من أسباب زيادة التسول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الدكتور خالد أبو المجد، رئيس فريق التدخل السريع بوزارة التضامن، على واقعة العثور على مسئول يتقاضي 6 آلاف جنيه معاشاً شهرياً ويفترش الطريق العام في طنطا للتوسل، قائلا: "عطف الناس الزائد من أسباب زيادة التسول مؤخرا".

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي إم سي، تقديم أحمد الدريني، وسارة حازم، والمذاع عبر فضائية مساء دي إم سي، أن الشخص الذى جرى كشفه مدون في بطاقة هويته عنوانه ولكن دورنا ينتهي عند الاستعلام، قائلا: "نجري مسحا دوريا لجميع مراكز الغربية".

وشهدت مدينة طنطا بمحافظة الغربية واقعة غريبة من نوعها بعد أن كشفت لجنة التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، برئاسة الدكتور خالد أبو المجد رئيس الفريق بوزارة التضامن الاجتماعى، حقيقة متسول طنطا والذى يفترش الطريق العام بجوار مستشفى التأمين الصحى، يرتدى ملابس باليه ويفترش الأرض ببطاطين متسخة، ويبدوا للوهلة الأولى أنه مريض نفسى، ولكن بعد فحصه والكشف عن اسمه فى التأمينات الاجتماعية بالرقم القومى الخاص به، تبين حصوله على معاش شهرى 6آلاف جنيه.

البداية بتلقى الدكتور خالد أبو المجد رئيس فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعى، بلاغا من أحد المواطنين بوجود مواطن مُسن يفترش الرصيف فى البرد بجوار سور التأمين الصحى بطنطا، ويجلس على بطاطين متسخة، وملابس باليه.

وقال رئيس فريق التدخل السريع لـ"الخليج 365"، إنه لمكان البلاغ، واقترب من المذكور، واستخدم كاشف الحرارة فى قياس درجة حرارته أولا، واستخدام جهاز قياس نسبة الأكسجين فى الدم فى الكشف عليه كإجراء احترازى خشية أن يكون مصاب بكورونا، وتبين أن نسبة الأكسجين فى الدم 99%.

وأضاف "أبو المجد" أنه بدأ فى الحديث مع المواطن ومحاولة إقناعه بخطورة جلوسه فى الشارع، والاستفسار منه عن اسرته وذويه، وعن سبب جلوسه فى الشارع، وأنه يمكن نقله لإحدى دور الرعاية ولن يتحمل أى تكاليف وسيحظى برعاية شاملة طبية وخدمة من العاملين بالدار بدون مقابل.