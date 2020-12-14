شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الطقس السيء.. تعطيل الدراسة بمطوبس والبرلس وبلطيم الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ تعطيل الدراسة غداً الثلاثاء بالمراكز الساحلية الثلاثة بالتعليم العام والفني والأزهري.

قرر محافظ كفرالشيخ تعطيل الدراسة ،غداً الثلاثاء فقط، بالمراكز الساحلية «بلطيم، البرلس ،مطوبس»، ويقتصر تعطيل الدراسة على مدارس المراكز الثلاثة سواء تعليم عام أو فني أو أزهري.

جاء ذلك بالتنسيق بين المحافظة وهيئة الأرصاد المصرية، لتوقعها تعرض المراكز الساحلية المطلة على البحر المتوسط لأمطار غزيرة خلال الغد.