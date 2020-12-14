شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الإشغالات من شوارع مدينة أرمنت غرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن العميد عبدالله عاشور، رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر، أن الوحدة المحلية شنت حملة مرافق استهدفت شارع الشبان وميدان السوق وشارع التحرير وشارع الشهيد عبدالرحمن، وتم رفع جميع الإشغالات. وقال «عاشور» في بيان، الاثنين، إنه جرى تمهيد ورفع الأتربة من جميع تلك الشوارع، وتم تحرير محاضر بالمخالفات، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. تمت أعمال الحملة تحت إشراف مدير مرافق المركز ومسئولي الاشغالات ومشرفين النظافة والتجميل. ويأتي ذلك في إطار استمرار جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت بتكثيف حملات المرافق لتحقيق الانضباط بالشوارع والميادين وتوفير السيولة المرورية اللازمة لتيسير مرور السيارات والمواطنين. الوضع في مصر

اصابات 121,575

تعافي 104,875

وفيات 6,920

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