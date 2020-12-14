شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة يترأس الإجتماع الأول لمجلس إدارة المتحف القومي للحضارة بالفسطاط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد مساء اليوم الإثنين، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار، الاجتماع الأول لمجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، وذلك في مقر المتحف بالفسطاط، بحضور جميع أعضاء المجلس، وذلك بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل وتنظيم عمل مجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة برئاسة وزير السياحة والآثار.

واستهل الدكتور خالد العناني الاجتماع باستعراض مقومات المتحف التي جعلته هيئة مستقلة وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 2020 والذي صدر في 20 فبراير الماضي بإنشاء هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية كهيئة عامة اقتصادية، مشيرا إلى أن هذا المتحف لن يكون متحفاَ آثريا فقط وإنما صرحاً ثقافياً وترفيهياً وحضارياً متكاملاَ يحكى الأوجه المختلفة للحضارة المصرية منذ فجر التاريخ بدءاً من عصر ما قبل التاريخ والعصور الفرعونية واليونانية والرومانية والقبطية والإسلامية، كما أنه يعرض التراث الغير مادي للحضارة المصرية.

وخلال الاجتماع، قدم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية عرضاً تقديمياً للتعريف بمشروع إنشاء المتحف، واستعراض القانون الخاص بإنشاء هيئة المتحف، وقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل وتنظيم عمل مجلس إدارته.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات الهامة ومنها الاستعدادات الخاصة بالافتتاح الوشيك للمتحف، وآليات والمقترحات الخاصة باستغلال منطقة الخدمات به، بالإضافة إلى أنه تم بحث تحديد مواعيد الفتح والغلق للمتحف، ورسوم زيارة معامل الترميم، ورسوم انتظار الأتوبيسات السياحية والسيارات في ساحات الانتظار.