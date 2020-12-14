شكرا لقرائتكم خبر عن استكمالا لـ«الهوية البصرية»..استمرار أعمال تطوير ساحة اتنظار «ممنون» غرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اليوم الإثنين، العميد علاء عبدالجابر رئيس مركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، أعمال تطوير ساحة انتظار تمثالي ممنون، استكمالا لمشروع الهوية البصرية بالأقصر، وتزامنا مع الموسم السياحي بهدف الدعاية والترويج السياحى.

وفي سياق متصل، قام رئيس مركز القرنة، والمهندس أسعد مصطفى مدير مديرية الطرق والنقل بالأقصر، وحجازي النحاس نائب رئيس المدينة، بمتابعة الأعمال النهائية من تربة الأساس والكهرباء والبلدورات، تمهيدا لبدء أعمال رصف الطريق الواصل بين الطريق الزراعي قنا /الأقصر والطريق الصحراوي الغربي.