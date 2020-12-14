شكرا لقرائتكم خبر عن استكمالا لـ«الهوية البصرية»..استمرار أعمال تطوير ساحة اتنظار «ممنون» غرب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد اليوم الإثنين، العميد علاء عبدالجابر رئيس مركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، أعمال تطوير ساحة انتظار تمثالي ممنون، استكمالا لمشروع الهوية البصرية بالأقصر، وتزامنا مع الموسم السياحي بهدف الدعاية والترويج السياحى.
وفي سياق متصل، قام رئيس مركز القرنة، والمهندس أسعد مصطفى مدير مديرية الطرق والنقل بالأقصر، وحجازي النحاس نائب رئيس المدينة، بمتابعة الأعمال النهائية من تربة الأساس والكهرباء والبلدورات، تمهيدا لبدء أعمال رصف الطريق الواصل بين الطريق الزراعي قنا /الأقصر والطريق الصحراوي الغربي.
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