شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام سعيد تعتذر على الهواء: استفدت من التحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استهلت الإعلامية ريهام سعيد حلقة الليلة من برنامج «صبايا الخير» على قناة النهار باعتذار لكن من تضايق بسببها في الأيام الماضية.

وقالت ريهام سعيد إنها لم تعد للظهور على الشاشة بعد عام لتصنع المشاكل، ولم تقصد قبل ذلك صناعة المشاكل، أو تقديم ما هو مستفز، وكانت رسالتها دائما تقديم كل ما هو مفيد وممتع.

وأضافت ريهام سعيد أنها تعتذر لكل من تضايقوا، وللجمعيات المهتمة بالرفق بالحيوان، فقد تكون الغلطة التي وقعت فيها هي أنها لم تنتبه إلى أن موضوع الصيد يضايق هذه الجمعيات.

وشكرت ريهام سعيد المجلس الأعلى للإعلام، وقالت إنها استفادت من التحقيق، الذي لم يكن تحقيقا بقدر ما كان توجيها، قيل لها فيه إنها يجب أن تراعي كل الفئات وأنواع التفكير، ولا تتصرف بقناعة شخصية، وشكرت أيضا النقابة على تفهمها للموقف.