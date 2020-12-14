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شكرا لقرائتكم خبر عن ساخرون عن اختفاء تمثال محمد عبده: «راح يتغدى وراجع».. والبحيرة ترد: «فوتوشوب» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى صورة مفبركة لقاعدة تمثال الإمام محمد عبده في ميدان المحطة في مدينة دمنهور ولا يوجد عليها التمثال، ما أثار العديد من التعليقات الساخرة منها: «راح يتغدى وراجع» و«راح يتفسح» و«عنده ميعاد»، إلا أن محافظة البحيرة أكدت عدم صحة الصورة.
أصدرت المحافظة بيانا نص على: «تؤكد محافظة البحيرة على أنه لا صحة مطلقًا لما ورد على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول اختفاء تمثال الإمام محمد عبده في ميدان المحطة أمام محطة السكة الحديد في مدينة دمنهور، وأن ما تم نشره على بعض من تلك الصفحات ما هو إلا من أعمال التلاعب (فوتو شوب) قام بها البعض بغرض إثارة الرأي العام».
أضاف البيان: «تهيب المحافظة من الجميع الالتزام بالمسؤولية وتحرى الصدق والأخبار الحقيقية، وأن البحيرة تُعد من أكثر المحافظات التى حققت أعلى معدلات التنمية، وتشهد الأمن والأمان، الأمر الذى يجعل من بعض القنوات المشبوهة والمُغرضة وعملائها بين الحين والآخر يسعون كذبًا وافتراءًا لمحاولة النيل من عزم وإرادة المواطنين وبث مثل تلك الأخبار الكاذبة».
وانتشرت نفس الشائعات في شهر إبريل من العام الماضىعدم وجود تمثال الإمام محمد عبده في مكانه، وتعتبر بذلك هى المرة الثانية التى تلاحق الشائعات تمثال الإمام محمد عبده خلال عامين.
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