شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ باطنة: هناك قواعد صارمة تطبق على إنتاج لقاحات كورونا قبل الموافقة النهائية عليه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عز العرب، أستاذ الباطنة، إن عالم ما قبل كورونا مختلف تفصيلا وإجمالا عن ما بعد كورونا، لافتاً إلى أن عدالة توزيع اللقاح بين دول العالم هو شيء إنساني.

وأضاف الدكتور محمد عز العرب، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الإثنين، أن فيروس كورونا سوف يستمر وقت أطول، ولا أحد يعلم حتى الآن متى ينتهي، كما أن نسبة الإصابات والوفيات بفيروس كورونا كبير جدا، بالإضافة إلى أنها أثرت بشكل سلبي على اقتصاد الدول.

وأوضح أن هناك قواعد صارمة تطبق على إنتاج لقاحات كورونا قبل الموافقة النهائية عليه، ويتم النظر لكل لقاح على حدا حسب درجة أمانه وفاعليته، لافتاً إلى أنه أثناء التجارب الإكلينيكية يكون هناك رصد للآثار الجانبية حسب النتائج الأولية للقاح.

وتابع: أنه لم يحدث حتى الآن آثار جانبية شديدة أو متوسطة خلال تناول اللقاح الصيني، وأنه سيتم تبليغ إدارة اليقظة الدوائية للإطلاع الدائم على لقاحات كورونا، وأنه لا يوجد ضمانات لعودة فيروس كورونا مرة أخرى بعد تناول اللقاح.