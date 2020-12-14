شكرا لقرائتكم خبر عن بدء أعمال الرفع المساحي للكوبري العلوي شمال الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تابع العقيد أحمد الهواري، رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، الاثنين، سير أعمال الرفع المساحي وتحديد نقاط مسار وموقع الكوبري على خط سكة حديد القاهرة أسوان، وبدء العمل الفعلي بمحور شمال الأقصر (السوفيتيل). وأوضح الهواري أن أعمال الرفع المساحي تتم من كوبري يسى وحتى كمين الزينية، وذلك فى إطار تنفيذ خطة الدولة لإنشاء محاور جديدة لتسهيل الحركة المرورية على المواطنين وتنشيط السياحة، وفقا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الاقصر، لرؤساء المراكز والمدن بالمتابعة المستمرة لسير أعمال المشروعات على مستوى مراكز ومدن المحافظة. الوضع في مصر

اصابات 121,575

تعافي 104,875

وفيات 6,920

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