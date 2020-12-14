شكرا لقرائتكم خبر عن فريق من نيابة غرب الكلية يعاين حريق مخزن ميناء الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توجه فريق من النيابة العامة، بإشراف المستشار محمد لاشين، المحامي العام الأول لنيابات غرب الإسكندرية الكلية، إلى ميناء الاسكندرية لمعاينة حريق مخزن «روما» ومتابعة جهود إخماد النيران، التي ما زالت مشتعلة حتى الآن .

وأمر المستشار عمر سليم، رئيس النيابة، بتشكيل لجنة فنية وهندسية لمعاينة المبنى فور إخماد النيران، وطلب تقرير الحماية المدنية وإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، واستعجال تقرير الأدلة الجنائية لتحديد بداية الحريق ونهايته للوقوف على أسباب نشوبه.

كانت الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية، قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق بالمخزن القديم المخصص للبضائع العامة من باب 18 إلى باب 22 بالميناء.

وتبين من الفحص أن المخزن يضم بضائع عامة وأخرى مهملة ومستحضرات تجميل وغيرها، ولم يؤثر الحريق على حركة الملاحة البحرية بالميناء.

ودفعت مديرية أمن الإسكندرية بـ16 سيارة إطفاء للسيطرة على النيران وإخمادها.