شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تحذر من ظاهرة مناخية تضرب القاهرة والمحافظات غدا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

قال شاهين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «حالة من عدم الاستقرار الجوية بدأت منذ أمس وشهدنا اليوم انخفاض درجات الحرارة بقيمة 5 درجات، فضلا عن نشاط الرياح المثيرة للأتربة على أغلب أنحاء الجمهورية».

وأشار إلى استمرار ظاهرة الرياح المثيرة للأتربة غدا على القاهرة ومعظم المحافظات، محذرا أصحاب الأمراض التنفسية والصدرية من التعرض لها.

ولفت إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار في الساعات الأولى من الصباح على الإسكندرية والسلوم، لتزيد غزارتها على مدار الغد، مشيرا إلى استمرار سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، والغربية.

تابع: «تنتهي حالة عدم الاستقرار الأربعاء بأمطار متوسطة على القاهرة، لتستقر الأوضاع بشكل كبير يوم الخميس والجمعة» مناشدا المواطنين باستمرار ارتداء الملابس الشتوية. وأشار إلى أن درجة الحرارة ستصل على القاهرة غدا الثلاثاء إلى 19 درجة.