شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ: تلقينا 109 آلاف و510 طلبات تصالح بـ495 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن مد فترة التصالح لنهاية العام الحالي 2020م، أعطى فرصة للمواطنين للتصالح، خاصة في ظل ما تقدمه المحافظة من تسهيلات.

وأضاف محافظ كفر الشيخ ،أن عدد طلبات التصالح التي تلقتها المحافظة 109 ألف و210 طلب تصالح، بقيمة 495 مليون و152 ألف جنيه، مؤكداً أن مبالغ التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة، وتوصيل مرافق سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة، مؤكداً أنه يشيد بأهالي المحافظة لإقبالهم على التصالح، لتوعيتهم بأهمية التصالح والاستجابة للدولة.