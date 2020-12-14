شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة تترأس اجتماع المجمع العربي الموسيقي إليكترونيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأست الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، رئيس المجمع العربي للموسيقى التابع لجامعة الدول العربية، اجتماع المجلس التنفيذي السادس والعشرين للمجمع عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور الدكتور كفاح فاخوري أمين المجمع، والدكتور هشام شرف مدير المجمع، اليوم الإثنين.

في بداية الاجتماع رحبت «عبدالدايم» بالأعضاء المشاركين، ونعت ممثل دولة السودان عثمان مصطفى سليمان، ثم استعرضت جدول الأعمال ووجهت الدعوة إلى أمين المجمع لعرض تقرير أمانة المجمع الذي يغطي مهامها وأنشطتها خلال عشرة أشهر بدأت عقب المؤتمر 25 الذي انعقد خلال فبراير 2020 في القاهرة.

ناقش الاجتماع عدد من الموضوعات منها مجلة الموسيقى العربية الإلكترونية التي بلغت أعدادها الشهرية منذ انتهاء مؤتمر المجمع الأخير عشرة أعداد، وتحديث موقع المجمع على شبكة الإنترنت من خلال سهولة التصفح والوصول إليه عبر استخدام جميع الوسائل الإليكترونية المتاحة، وكذلك إضافة محرك بحث داخل الموقع لجميع المقالات منذ صدور المجلة إلكترونيًا، إلى جانب إدراج قائمة بمحتويات كل عدد باللغة الإنجليزية إلى جانب اللغة العربية، والسعي لإصدار كامل العدد باللغة الإنجليزية إلى جانب اللغة العربية، ما يوسع من انتشار المجلة وفائدتها واقتراح آليات التقليل من نسبة المواد المأخوذة من الإنترنت وزيادة الاعتماد على مقالات معدة خصيصًا لها.

كما ناقش الاجتماع شأن مجلة البحث الموسيقي التي صدر منها المجلد الثامن عشر بعنوان «ماضٍ موسيقي عربي عريق في تنوير مستقبل واعد»، وتم تزويد المندوبيات الدائمة في جامعة الدول العربية بنسخ منها، والاستعداد لإصدار المجلد التاسع عشر، وتماشيًا مع التطور في عالم النشر تم طلب الموافقة على إصدار نسخة إلكترونية، بالإضافة إلى النسخة الورقية بدءا من هذا المجلد كخطوة نحو الاستغناء التدريجي عن النسخة الورقية على أن يستتبع الأمر لاحقًا تحويل جميع المجلدات السابقة إلى نسخ إلكترونية.

وناقش الاجتماع فاعلية تنظيم الندوات العلمية حيث نجح المجمع في تنظيم فعاليتين علميتين الأولى ندوة بعنوان «سبل الحفاظ على المهن الموسيقية في ظل ظروف جائحة كورونا»، وعقدت بدعوة من الامانة العامة لجامعة الدول العربية وبالتعاون مع إدارة الثقافة وحوار الحضارات في قطاع الشؤون الاجتماعية في الجامعة، كما شارك المجمع في مؤتمر الموسيقى العربية التاسع والعشرين الذي نظمته دار الأوبرا المصرية خلال نوفمبر 2020 حيث تم وضع قاعدة بيانات الباحثين المتوافرة لدى المجمع بتصرف منظمي المؤتمر، المساهمة في التعميم، حث الباحثين على المشاركة بدراساتهم في المؤتمر، التغطية القبلية والبعدية للمؤتمر في مجلة الموسيقى العربية الإلكترونية التي تصدر عن المجمع، يوم الموسيقى العربية الدولي.

راجع الاجتماع الاحتفال بيوم الموسيقى العربية الدولي في 28 مارس من العام الحالي والذى جاء إثر تبني جامعة الدول العربية اليوم رسميًا وتعميم ضرورة الاحتفال به في موعده على مستوى جميع الدول العربية الأعضاء في الجامعة وتزامن إقرار جامعة الدول العربية لهذا اليوم مع انتشار وباء كورونا وانشغال العالم بمخاطره ما جعل الاحتفال في هذا اليوم من سنة 2020 بالذات يقتصر على مبادرات في إطار محدود، واعتمد أصحابها وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي كما تمت مناقشة مشروعات 2021 -2022 إلى جانب الوضع المالي للمجمع.