شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يفتتح المؤتمر العلمى الدولى "اليابان وأفريقيا للإلكترونيات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم، الاثنين، المؤتمر العلمى الدولى اليابان – إفريقيا للإلكترونيات والاتصالات والحاسبات وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرنس، والذى تنظمه مدرسة الإلكترونيات والاتصالات وهندسة الحاسب الآلى بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية، بالتعاون مع جامعة كيوشو اليابانية.

وبحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى، ناقش المؤتمر مجموعة من المحاور، تشمل ( مجال إنترنت الأشياء، وتطبيقات الهندسة الطبية الحيوية، والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الجيل الخامس) وغيرها من المجالات الهندسية والالكترونيات.

قدم الدكتور خالد عبدالغفار التهنئة للقائمين على تنظيم المؤتمر على إقامة المؤتمر في هذا التوقيت رغم تحديات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأشار عبدالغفار إلى ضرورة الاستمرار في دعم التعاون العلمي بين الجامعات المصرية واليابانية، والعمل على الربط بين الباحثين في مصر واليابان وأفريقيا والعالم أجمع.

كما ثمن عبدالغفار الاستجابة السريعة للجامعة المصرية اليابانية لمبادرة "بناة مصر الرقمية" كجزء من مبادرة "رؤية مصر 2030" والتي أشار إليها السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي أثناء افتتاحه مقر الجامعة الجديد في سبتمبر الماضي، وتتضمن المبادرة برامج في مجالات إنترنت الاشياء، وهندسة المعلومات، والأمن السيبراني، وذلك تمشيًا مع اتجاه الدولة المصرية في تطوير البنية التحتية وبناء مدن ذكية مثل العاصمة الإدارية الجديدة.

وتطرق الوزير إلى تطلع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لبناء شراكات بين الجامعات المصرية والمراكز البحثية مع الجامعات الدولية الرائدة، وذلك لوضع مصر علي خريطة التميز العلمي والأكاديمي محليًا وعالميًا، كما هو الحال في الجامعات الأهلية الجديدة كجامعات ( الجلالة، والملك سلمان، والعلمين والمنصورة الجديدة)، والتواصل مع أساتذة وعلماء مصر والمتخصصين من جميع أنحاء العالم للاستفادة من خبراتهم المعرفية والتطوير الدائم والمستمر في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي المصري.

وفي كلمته أكد الدكتور أحمد الجوهري رئيس الجامعة المصرية اليابانية، أنه تم قبول 21 بحثًا علميًا من إجمالي 38 بحثًا، تم تقديمهم للنشر بالمؤتمر، وشارك في تقييم الأبحاث نخبة متميزة من المتخصصين من اليابان ومصر والسويد وكندا وأستراليا والصين وماليزيا والولايات المتحدة الأمريكية وكوريا.

وذكر الجوهري أن الجامعة ترتبط بشراكات أكاديمية مع جامعات يابانية وتطبق النظم اليابانية في التعليم المبنية على المشروعات والدراسات المعملية، كما أن الجامعة تمنح درجات علمية مشتركة للماجستير والدكتوراه في مجالي الإلكترونيات وعلوم الحاسب بالاشتراك مع جامعة كيوشو اليابانية.

وأشاد رئيس الجامعة، بالمشروعات الجديدة والتوسعات في مباني الجامعة والتي تم افتتاحها مؤخرًا، ودعم أواصر التعاون بين الجامعة المصرية اليابانية واليابان لتخريج دفعات من العلماء في التخصصات التي تواكب متطلبات سوق العمل.

ومن المقرر أن تتناول الجلسات النقاشية بالمؤتمر أبحاث متقدمة في محاور متنوعة ، حيث سيعرض الباحثون أحدث ما توصلوا إليه ونتائج أبحاثهم المقبولة للنشر بالمؤتمر.

وصرح د. ساتوشي جوتو نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية للبحوث، بأن المؤتمر في دورته الثامنة يعكس اهتمام الجامعة بالبحث العلمي وتشجيع الاختراعات والتعاون المشترك بين العلماء المصريين واليابانيين، لتطوير الصناعة على المستويين المحلي والعالمي.

حضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدكتور أحمد الجوهري - رئيس الجامعة المصرية اليابانية، والدكتور محمد أبو زهاد – عميد مدرسة هندسة الإلكترونيات والاتصالات والكمبيوتر ورئيس المؤتمر، والدكتور كوجي أنوي بجامعة كيوشو اليابانية ورئيس المؤتمر المشارك من الجانب الياباني، والدكتور ساتوشي جوتو - نائب رئيس الجامعة المصرية اليابانية للابحاث، والدكتور أحمد حسن- رئيس مجلس إدارة معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات.