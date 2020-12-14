شكرا لقرائتكم خبر عن لين ولانا التوأم الملتصق من داخل غرفة الرعاية بعد نجاح عملية فصلهما.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مستشفى الدمرداش الجامعى، التابع لجامعة عين شمس، فى إجراء جراحة دقيقة ونادرة لفصل التوأم الملتصق "لين ولانا"، وينشر ”الخليج 365” أول صور للتوأم الملتصق من داخل المستشفى بعد نجاح الجراحة.

وأجرى الجراحة فريق طبى يضم العديد من التخصصات برئاسة الدكتور عمرو مبروك أستاذ ورئيس قسم جراحة التجميل، كما ضم الفريق كلا من الدكتور هانى الذهبى أستاذ ورئيس قسم التخدير والطاقم المعاون له، والدكتور أحمد مدحت أستاذ ورئيس قسم جراحة الأطفال والفريق المعاون له، والدكتور محمد وائل سمير أستاذ جراحة المخ والأعصاب والفريق الطبى المعاون له.

وأجريت الجراحة للتوأم الملتصق (لين ولانا) بعمر سنة ونص، وتعد هذه الحالة من الالتصاق نادرة الحدوث، حيث أوضح الدكتور عمرو مبروك أن هذه الحالة ملتصقة أسفل الظهر ويتم عمل فصل للجزء السفلى من العمود الفقرى والمستقيم وجزء من الجهاز التناسلى والبولى، وما يرتبط بكل هذه الأجزاء من الأعصاب والعظام.

وأشار الدكتور عمرو مبروك إلى أن هذه الحالة نادرة الحدوث تحدث مرة واحدة من بين كل 200 ألف حالة توأم متماثل، وقد يكون الالتصاق فى منطقة الوجه أو الصدر أو البطن أو الظهر أو أسفل الظهر، لافتا إلى أن حالة (لين ولانا) ملتصقة فى منطقة أسفل الظهر، وهذه الحالة قد لا يراها الجراح سوى مرة واحدة فقط طوال حياته نظراً لندرة حدوثها، إذ تمثل نسبة حدوثها 5% من حالات الالتصاق فى التوائم المماثلة بشكل عام.































































