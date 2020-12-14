"تسليم رفات الضحية الثانية لسفاح الجيزة لأسرتها والفائزين بانتخابات النواب".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الإثنين، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويستعرض "الخليج 365" خلال السطور التالية أهم الأخبار على مدار اليوم:

مصادر أمنية تكشف عن مفاجآت في واقعة الاعتداء على أيمن يونس بأكتوبر

كشفت مصادر أمنية مسؤولة عن مفاجآت في واقعة الاعتداء على أيمن يونس، الرئيس التنفيذي للجنة الكرة بنادي الزمالك، من قبل مجهولين، يوم الجمعة الماضي.

وقالت المصادر إن نجم منتخب مصر والزمالك السابق رفض تحرير محضر بالواقعة بقوله "واحد كان راكب عربية حدف طوب ومشي".

سقوط الجناة.. حل لغز بلاغ سرقة شقة بطل العالم في الإسكواش بأكتوبر

ألقت أجهزة الأمن بالجيزة القبض على متهمين اثنين شرعا في سرقة شقة كريم عبد الجواد لاعب الإسكواش بنادي دجلة، وبطل العالم السابق والمصنف الثالث عالميُا، وذلك بمدينة 6 أكتوبر.

مصرع طفلة صدمها قطار في العياط

لقيت طفلة مصرعها، اليوم الاثنين؛ صدمها قطار بمركز العياط، جنوب الجيزة.

تلقى العميد محمد عطوية مأمور مركز العياط، إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث بجوار شريط السكة الحديد.

تهرب ممثل قانوني لشركة خاصة من مليار و440 مليونا ضرائب

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التهرب الضريبى، والعمل على ملاحقة وضبط مرتكبيها.

أكدت معلومات وتحريات إدارة مباحث حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة بالإدارة العامة لمباحث مكافحة التهرب من الضرائب والرسوم أن الممثل القانونى لإحدى شركات الصناعات الورقية بمحافظة الجيزة يزاول نشاطا كبيرا فى مجال صناعة الورق محققاً أرباح مالية طائلة، دون سداد الضرائب المستحقة للخزانة العامة بالمخالفة للقانون.

بالأسماء.. الوطنية للانتخابات تعلن الفائزين بجولة الإعادة لانتخابات النواب

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، اليوم الإثنين، أسماء الفائزين بجولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.

للتصالح.. تأجيل محاكمة وزير الإسكان الأسبق و4 آخرين بقضية "أرض الجولف" لـ7 فبراير

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالقاهرة الجديدة، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان و4 مسئولين سابقين بهيئة المجتمعات العمرانية، لاتهامهم بالتربح والإضرار بالمال العام، من خلال وظيفتهم واستغلال النفوذ، لجلسة 7 فبراير للتصالح.

مصرع اثنين من العناصر الإجرامية في تبادل إطلاق النيران مع الأمن بالشرقية

لقى اثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة مصرعهما، اليوم الاثنين، عقب تبادل لإطلاق النيران مع قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية بطريق " العاشر من رمضان- بلبيس"، بمحافظة الشرقية.

29 ديسمبر.. الحكم على أحد المتهمين بقضية "طفل المرور" لإساءة استخدام مواقع التواصل

حجزت محكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، الحكم على أحد المتهمين بقضية "طفل المرور"، لجلسة 29 ديسمبر.

صاحب سلسلة أولاد رجب ينفي القبض عليه: "مليش علاقة بالسياسة "

نفى أحمد رجب صاحب سلسلة محلات سوبر ماركت أولاد رجب، الشائعات التي خرجت الأيام الماضية، والمتعلقة بالقبض عليه، ضمن مجموعة من الشخصيات المتهمة بتمويل الإرهاب.

وقال رجب في فيديو بثه عبر صفحة أولاد رجب على فيسبوك، إن تلك الشائعات محض افتراء وكذب، ما دفعه لتحرير محضر أحوال رقم 30 مباحث إلكترونية وذلك بتاريخ 10 ديسمبر الجاري.

بعد 5 سنوات من مقتلها.. أسرة الضحية الثانية لسفاح الجيزة تتسلم رفاتها

دفنت أسرة الضحية الثانية لسفاح الجيزة رفاتها بعد تسلمه من مصلحة الطب الشرعي تنفيذا لقرار النيابة العامة بالتصريح بالدفن عقب ورود نتيجة تحليل البصمة الوراثية لأسرة الضحية "زوجة السفاح".