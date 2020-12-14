مصادر أمنية تكشف عن مفاجآت في واقعة الاعتداء على أيمن يونس بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

كشفت مصادر أمنية مسؤولة عن مفاجآت في واقعة الاعتداء على أيمن يونس، الرئيس التنفيذي للجنة الكرة بنادي الزمالك، من قبل مجهولين، يوم الجمعة الماضي.

وقالت المصادر إن نجم منتخب مصر والزمالك السابق رفض تحرير محضر بالواقعة بقوله "واحد كان راكب عربية حدف طوب ومشي".

ونفى أيمن يونس حدوث حوار بينه وبين ذلك الشخص "أنا معرفوش أصلًا.. علشان كده مش عايز أتهم أي حد".

وأكدت مصادر أمنية أن قوات الشرطة لم تستكمل فحص الواقعة بناء على عدم تقدم أيمن يونس ببلاغ رسمي.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لنجم منتخب مصر والزمالك السابق تظهر آثار الاعتداء عليه عبارة عن سحجات بالذراع والرقبة نتيجة تهشم زجاج السيارة وسقوطه عليه.

مصادر أمنية مسؤولة قالت إن "يونس" لم يحرر بلاغًا رسميًا أو يبلغ شرطة النجدة.

وهاجمت بعض جماهير نادي الزمالك اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك مؤخرًا خاصة بعد البيان الذي تطرق إلى الموقف المالي للنادي، ووجود مديونيات عليه تقترب من المليار جنيه، وحاجة الفريق هذا الأسبوع فقط إلى 60 مليون جنيه.