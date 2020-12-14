شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. أحمد عدوية يعلن تفاصيل «جريمة بشعة» تعرّض لها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستضيف برنامج «واحد من الناس» الجمعة، نجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية، ليكشف لأول مرة عن الحادث الذي تعرض له وجعله بين الحياة والموت.

تذاع الحلقة على جزأين، الجمعة والسبت من برنامج واحد من الناس على شاشة «الحياة».

ويكشف عدوية عن تفاصيل ليلة الجريمة التي هزت الرأي العام ودفع ثمنها من سمعته وفنه وشهرته، كما تكشف زوجته ما لا يعرفة أحد عن لحظات الخيانة التي عاشتها معه، ومحاولات اغتياله معنويًا وجسديًا بعد أن برأته من كل الشائعات التي أُطلقت عليه.

عدوية

عدوية

عدوية