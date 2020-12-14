شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يطالب وزير النقل بحل مشكلة تراكم الرمال المتحركة بمدخل طريق البهنسا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
طالب اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بالتدخل لحل مشكلة تراكم الرمال المتحركة بمدخل طريق البهنسا / البويطي بطول 9 كيلومترا، مما يتسبب في حوادث السيارات، وتعرض المواطنين للخطر .
كشف المحافظ، عن تراكم الرمال وفشل معدات الوحدة المحلية بمركز بني مزار في منع تراكمها، رغم إزالتها كل فترة زمنية، مؤكدا إن المنطقة تحتاج تدخل فني .
كما طالب المحافظ، وزير النقل خلال زيارته للمحافظة اليوم الإثنين، بضرورة تقديم خدمات للمسافرين على الطريق، نظرا للافتقار لخدمة محطات الوقود، والكافيتريات، وأبراج المحمول .
كانت «المصري اليوم» قد رصدت تراكم الرمال المتحركة بمدخل طريق الهنسا/ البويطي، مما تسبب في وقوع العديد من الحوادث ومصرع وإصابة العشرات من المواطنين .
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