شكرا لقرائتكم خبر عن تبدأ غدا .. الجيزة تطلق حملات تطهير موسعة بالأحياء والمراكز والمدن لمجابهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تطلق محافظة الجيزة، غدا، أكبر حملة تطهير وتعقيم بكافة قطاعات المحافظة يشترك فيها الأحياء والمراكز والمدن، وهيئة النظافة ومديريات الطب البيطري والزراعة وسوق الجملة والمنطقة الصناعية، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس «كورونا».

من جانبه، قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن الحملات تقام في الفترة من يوم 15 وحتى يوم 27 من الشهر الحالى وسوف يتم تجديدها دورياً وستكون على مرحلتن لضمان وصولها لكافة قطاعات المحافظة حيث تشمل المرحلة الأولى أحياء العمرانية ،شمال الجيزة، بولاق الدكرور، الهرم، الوراق والمرحلة الثانية بأحياء العجوزة، الدقى، الطالبية، جنوب، المنطقة الصناعية بالاضافة إلى مراكز ومدن منشأة القناطر، اوسيم، كرداسة، ابو النمرس، الحوامدية، البدرشين، العياط، الصف، اطفيح، الواحات البحرية.

وأشار المحافظ، إلى أن المنشآت التي سيتم تطهيرها ستشمل المنشآت الحكومية والشوارع الرئيسية والحيوية وعدداً من الشوارع الفرعية ومراكز الشباب والاندية ومكاتب الطب البيطرى ومحطات المياه والصرف والكهرباء والاسواق واسواق المواشي والكنائس والاديره والمساجد ودور المناسبات والمواقف ووسائل النقل الجماعى ودور الايتام والمسنين والبنوك ومكاتب البريد والسنترالات والمحاكم ومحطات مترو الانفاق والقطارات ومحطات السكك الحديدية والاماكن السكنية التي بها حالات اصابه بفيروس كورونا.

وكلف الاجهزة التنفيذية بالمحافظة بالاصطفاف اليومي لجميع معدات التطهير ونشر فرق التطهير والتعقيم بكافة المناطق التي تم تحديدها بالاضافه إلى اعطاء الأولوية للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين وكأجراء احترازي لمواجهة فيروس «كورونا».