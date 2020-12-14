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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الدكتور محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، أوائل الثانوية العامة بمدرسة المتفوقين في برج العرب الإثنين والبالغ عددهم ٢٠ طالبا.

وقال وكيل الوزارة، إن التكريم يأتي في إطار اهتمام مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية برعاية الموهوبين في مجالي العلوم والرياضيات.

وحرصت هالة كمال مدير عام التعليم العام بالمديرية، على حضور تكريم أوائل الثانوية العامة بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM لشعبتي الرياضيات والعلوم.

وقال وكيل الوزارة إن عدد مدارس العلوم والتكنولوجيا الآن في مصر ١٥ مدرسة، موضحا أن أول مدرسة للمتفوقين كانت بمدينة السادس من أكتوبر عام ٢٠١١، ثم مدرسة المتفوقات زهراء المعادي للبنات ٢٠١٢، ومن ثم تم إنشاء مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا في محافظة الإسكندرية بمنطقة برج العرب.

ووجه كلمة شكر إلى الطلاب المتفوقين، وقال إن نجاحكم دافع لكم ولزملائكم .

٢٠ طالبا .. تكريم أوائل الثانوية العامة بمدرسة المتفوقين في الإسكندرية (صور)

٢٠ طالبا .. تكريم أوائل الثانوية العامة بمدرسة المتفوقين في الإسكندرية (صور)

٢٠ طالبا .. تكريم أوائل الثانوية العامة بمدرسة المتفوقين في الإسكندرية (صور)

٢٠ طالبا .. تكريم أوائل الثانوية العامة بمدرسة المتفوقين في الإسكندرية (صور)

٢٠ طالبا .. تكريم أوائل الثانوية العامة بمدرسة المتفوقين في الإسكندرية (صور)

٢٠ طالبا .. تكريم أوائل الثانوية العامة بمدرسة المتفوقين في الإسكندرية (صور)

٢٠ طالبا .. تكريم أوائل الثانوية العامة بمدرسة المتفوقين في الإسكندرية (صور)

٢٠ طالبا .. تكريم أوائل الثانوية العامة بمدرسة المتفوقين في الإسكندرية (صور)

٢٠ طالبا .. تكريم أوائل الثانوية العامة بمدرسة المتفوقين في الإسكندرية (صور)