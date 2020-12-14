شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة بني سويف»: ضبط عاطلين ينتحلون صفة أطباء وإغلاق مركزين للحجامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضبطت حملة من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في بني سويف، مركزين للعلاج بالأعشاب والحجامة في مركز إهناسيا غرب بني سويف، يديره عدد من غير المختصين، مدعين صفة أطباء، بالإضافة إلى ضبط مركز آخر للتجميل والعناية بالبشرة بمدينة بني سويف، بداخله أدوية مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة.

أسفرت الحملة التي قادها الدكتور بسام رونز، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، بإشراف الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد بغدادي، مدير الطب العلاجي بالمديرية، عن غلق وتشميع مركزين للعلاج بالحجامة والأعشاب بمركز إهناسيا، وتم تحرير محضر إثبات حالة تضمن أنه أثناء مرور الحملة تبين وجود مركزين للعلاج بمنتجات النحل تحت ما يسمى «سم النحل» والحجامة، بالإضافة إلى وجود مرضى بغرف الكشف، ووجود عدد من الأشخاص من غير المختصين يديران المركزين، مدعين صفة علاج الأمراض المستعصية الالام الظهر والركب والصداع والضعف الجنسي.

تبين قيام غير مختصين عاطلين يرتدون زي الأطباء «بالطو» ووجود مرضى في غرف الكشف، كذلك عدم حصول المركزين على التراخيص، وتحفظت الحملة على منتجات دوائية مجهولة المصدر، وأدوات الحجامة وبعض الأعشاب مجهولة المصدر ومستحضرات مجهولة المصدر، وعليه جاري غلقهما عقب اتخاذ الإجراءات القانونية وإبلاغ النيابة العامة.

كما أغلقت الحملة التي شارك بها الأطباء: مصطفى محمود، ورباب أحمد شاكر، ودينا أحمد عبدالباسط، ومصطفى دهشان، بالمشاركة مع جهاز حماية المستهلك بحضور محمد سنوسي، مركز للتجميل والعناية بالبشرة لإدارته بدون ترخيص، ووجود أدوية غير مسجلة بوزارة الصحة.