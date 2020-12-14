شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر يشهد تجارب تشغيل منظومة الصرف الصحي بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، الإثنين، بدء التشغيل التجريبى لمنظومة الصرف الصحي بمحطة المعالجة الثلاثية بمدينة الغردقة، ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من تجارب التشغيل لتحقيق عينة السيب النهائى (المياه المعالجة) طبقاً للمواصفات الفنية المطلوبة لإعادة إستخدام المياه المعالجة في الزراعة، كما كلف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بإعداد تقرير أسبوعي موضحاً به التوقيتات الزمنية لنهو الأعمال..

وأوضح المحافظ أن محطة معالجة الصرف الصحي الثلاثية بمدينة الغردقة طاقتها 90 ألف متر مكعب في اليوم، ووجه بسرعة الإنتهاء من ربط مناطق ( الإنتر - مجاويش - الكوثر - المطار - ابوالعباس - الصيادين - ناصر - المشروعات ) بمحطة المعالجة الثلاثية ودخولها الخدمة في أسرع وقت، كما وجه بسرعة البدء في إستكمال تنفيذ شبكات المياه والصرف الصحي بالمناطق المحرومة، على أن يتم البدء أولاً بالمناطق ذات الكثافة السكانية خلال الأيام القادمة،

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