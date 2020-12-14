شكرا لقرائتكم خبر عن سفير بريطانيا بالقاهرة يشكر وزيرة البيئة على المشاركة فى قمة الطموح المناخى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه السير جيفرى آدامز السفير البريطانى لدى القاهرة، الشكر للدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على مشاركتها فى قمة الطموح المناخى الأخيرة، التى استضافتها المملكة المتحدة وفرنسا والأمم المتحدة، قائلا :"أحدث مثال على الشراكة القوية بين المملكة المتحدة ومصر فى معالجة تغير المناخ".

وقال السفير البريطانى فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"شكرا لوزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد على مشاركتها فى قمة الطموح المناخى الأخيرة، التى استضافتها المملكة المتحدة وفرنسا والأمم المتحدة، أحدث مثال على الشراكة القوية بين المملكة المتحدة ومصر فى معالجة تغير المناخ".



السفير البريطانى بالقاهرة

ومن جهة أخرى، افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة صباح اليوم، يرافقها اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، مصنع سيدى سالم لمعالجة وتدوير المخلفات الصلبة البلدية بعد تطويره بمحافظة كفر الشيخ، وذلك فى إطارزيارة وزيرة البيئة للمحافظة لافتتاح وتفقد عدد من مشروعات البنية التحتية لدعم منظومة المخلفات الصلبة البلدية بالمحافظة وتنفيذا لخطة البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة فى تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية وطرحها للقطاع الخاص للاستثمار مع وضع منظومة فعالة ومستدامة لادارة المخلفات حفاظا على البيئة والصحة العامة.

وأوضحت وزيرة البيئة، أنه يتم تقديم الدعم لمحافظة كفر الشيخ للنهوض بمنظومة المخلفات الصلبة البلدية طبقا لخطة البرنامج الوطنى التابع للوزارة من خلال تطوير عدد من منشآت البنية التحتية منها مصنع سيدى سالم لمعالجة وتدوير المخلفات وإنتاج السماد العضوى والوقود المشتق من المرفوضات RDF تضمنت رفع ما يقرب من 10.5 الف متر مكعب من التراكمات داخل المصنع بدعم من البرنامج الى جانب توريد وتركيب معدات فصل الوقود الحيوى "منخل وفاصل هوائى" بطاقة تشغيلية 250 طن يوميا من المخلفات ليخدم مركزى سيدى سالم والرياض بمحافظة كفر الشيخ ، هذا بخلاف مصنع بيلا لمعالجة المخلفات والذى تم الإنتهاء من تطويره العام الماضى ويعمل بكفاءة عالية.

ومن ناحية أخرى، قامت وزيرة البيئة ومحافظ كفر الشيخ بتفقد موقع مصنع مدينة كفر الشيخ لمعالجة وتدوير المخلفات الصلبة البلدية والمزمع إنشاءه بعد الإنتهاء من الدراسات البيئية والإجتماعية والتصميمات الهندسية له من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة لإنشاء المصنع على مساحة 30 الف متر مربع بوبطاقة تشغيلية 500 طن يوميا من المخلفات الصلبة وذلك لإنتاج السماد العضوى والوقود المشتق من المرفوضات ليخدم مراكز كفر الشيخ وقلين ومدينة سيدى غازى بالمحافظة.