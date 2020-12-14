شكرا لقرائتكم خبر عن وفد أكاديمية ناصر العسكرية يزور الهيئة العربية للتصنيع ويتفقد خطوط الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع، عن ترحيبه بزيارة وفد أكاديمية ناصر العسكرية العليا، مثمناً الدور الهام الذى تقوم به الأكاديمية فى تأهيل وتنمية ورفع قدرات الدارسين بها وإكسابهم العديد من المهارات بهدف إعداد خريجين على مستوى عال من الكفاءة والتميز فى تخصصات متنوعة ومختلفة، مشيداً فى الوقت نفسه بقوة العلاقات التي تربط المؤسستين.

وأشاد" التراس" بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، ودورها الفعال فى مجال إعداد وتأهيل كوادر متميزة سواء من قادة وضباط القوات المسلحة والعاملين المدنيين بالدولة لشغل الوظائف العليا على المستوى الوطنى أو للوافدين من الدول العربية والأفريقية بمختلف العلوم العسكرية والاستراتيجية والسياسية والاجتماعية، جاء هذا على هامش زيارة وفد من أكاديمية ناصر العسكرية العليا، والذى ضم عدد من الدارسين العسكريين والمدنيين، والدول الشقيقة.

وتأتى هذه الزيارة فى إطار التواصل المستمر بين العربية للتصنيع وأكاديمية ناصر، حيث تتم الزيارات بشكل سنوى، وذلك بهدف إطلاع الدارسين من مصر وكافة الدول الشقيقة على نشاط الهيئة، وما تقوم به من مجهودات لتعميق التصنيع المحلى وتوطين التكنولوجيا الحديثة، فضلا عن دعم وتبنى تنفيذ الابتكارات القابلة للتطبيق الصناعى.

وحرص المهندس "عبد الرحمن عبد العظيم عثمان" مدير عام الهيئة العربية للتصنيع على فتح حوار مع الدراسين بأكاديمية ناصر، حيث أشار إلى أن العربية للتصنيع تعد أحد قلاع الصناعة بفضل جهود أبنائها على مدار الأجيال، مشيرا إلى تاريخ تأسيس الهيئة ودورها القومى كأحد نتائج انتصارات حرب أكتوبر، ودورها فى تلبية احتياجات الأشقاء العرب والأفارقة من الصناعات الدفاعية والمدنية، فضلا عن خطتها لتدريب الكوادر البشرية وتعميق التصنيع المحلى ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة بالشراكة مع كبريات الشركات العالمية فى العديد من مجالات الصناعة، ومنها الصناعات الدفاعية والعربات المدرعة ومجالات الطاقة المتجددة والاتصالات والإلكترونيات والتابلت والتحول الرقمى والصناعات الطبية ومحطات تنقية مياه الشرب والصرف الصحي ومشروعات النقل الكهربائي الذكي والسكك الحديدية والسيارات واللمبات الليد ومجال ترشيد المياه والطاقة والأثاث المكتبي وغيرها من مجالات التنمية الشاملة.

وخلال تفقد معرض منتجات الهيئة العربية للتصنيع، أبدى وفد أكاديمية ناصر إعجابهم بمنتجات الهيئة المتنوعة وقدراتها التصنيعية، لتطوير التكنولوجيا بأساليب علمية لتحقيق أعلي نسب للتصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا بالتعاون مع الخبرات الدولية.

كما توجه وفد الأكاديمية لزيارة ميدانية لتفقد عدد من وحدات الهيئة، حيث تفقدوا خطوط الإنتاج والتي لا تقل عن مثيلاتها بأحدث المصانع عالميا، وأطلعوا علي الخطط المستقبلية التي تقوم بها العربية للتصنيع لدعم خطة الدولة للرقمنة وتحديث خطوط الإنتاج وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة.