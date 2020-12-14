شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تعلن تضرر أكثر من مليار طالب بسبب إغلاق المدارس جراء كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت منظمة الصحة العالمية، إن أكثر من مليار طالب فى أنحاء العالم تضرروا بسبب إغلاق المدارس جراء تفشى فيروس كورونا، وذلك خلال مؤتمر صحفى لمنظمة الصحة العالمية.

وحذرت منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين، من أن واحداً من كل 4 مراكز رعاية صحية فى العالم تفتقر إلى المياه لأغراض النظافة والخدمات، ما يعرض 1.8 مليار شخص لخطر الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت المنظمة فى دراسة أعدتها بالاشتراك مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، واستندت فيها إلى بيانات من 165 دولة - ونقلتها قناة (الحرة) الأمريكية - أن "افتقار المراكز لهذه الخدمات الأساسية يعرض المرضى والعاملين فيها على السواء لخطر التقاط العدوى".