شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى حسنى يعتذر عن فيديو من 12 سنة لشرح طريقة الحجاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم الداعية الإسلامى مصطفى حسنى، اعتذارا لكل الشباب والفتيات عن حلقة قديمة تم بثها من 12 أو 13 عام وكان يشرح فيها فريضة الحجاب، قائلا: "أنا حابب اعتذر عن فيديو الحجاب القديم واللى ميعرفوش الفيديو ده كان من 12 أو 13 سنة وكنت بتكلم فيه عن فريضة الحجاب وتكلمت فيه عن أقوال العلماء والقران والسنة ثم انتقلت إلى النقطة الثانية وهى مواصفات الحجاب الشرعى".

ورد الداعية مصطفى حسنى، خلال سؤال من أحدى المتابعات ذكرته بهذه الواقعة، على حسابه بموقع "تويتر" "تكلمت أن الحجاب الشرعي لازم ميكنش اللبس ضيق وميكنش شفاف يبين الجلد، وكانت نيتي أنى أُحسن في الشرح فجبت اللبس بتاع الموضة اللي كان موجود وقتها وبيتحط على المانيكانات في المحلات وكنت بشاور خلال الشرح".



مصطفى حسنى خلال الفيديو

واعترف: "الحقيقة انا مكنتش موفق فى هذه الطريقة وأنا عايز اعتذر لكل واحد استاء من الفيديو ده، وعايز اوجه الكلام للشباب والبنات اللى كانوا بيدفعوا عنى تحت الفيديو، عايز اقول الحجاب فريضة لكن كمان انتقاء أكثر طريقة رحيمة فريضة واكثر طريقة فيها رقى وذوق فريضة".

وتابع: "لابد من الابتعاد التام وانت تدل الناس على الله من جرح مشاعر الناس، وزى ما الحجاب فريضة زى ما الدعوة إلى الله بالحكمة فريضة، وانا جانبنى التوفيق فى طريقتى فى الكلام عن طريقة الحجاب فى الفيديو ده".

واختتم الداعية مصطفى حسنى كلامه، قائلا: "أنا اعتذر إلى الله واعتذر لكل شاب مستاء وعنده حق، واسأل الله أن يرزقنى ويرزق كل انسان يدل الناس على الله قمة الرحمة والرقى والذوق كما كان الكلام بينزل من الرسول".